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Kırklareli'de arıcılar denetlendi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bal üretimi yapan işletmeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Küçük ve teknik personeli tarafından denetlendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bal üretimi yapan işletmeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Küçük ve teknik personeli tarafından denetlendi.


2020 yılı içerisinde üreticilerin arılı kovan başına 15 TL, bakanlık tarafından üretim izni bulunan damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödemesi yapılacağı bilgisi aktarıldı.


Denetimlerde, Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği hakkında bilgi verildi.

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