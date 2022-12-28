Kırklareli'de asayiş uygulaması: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'de "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması" çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ülke genelinde "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması" çerçevesinde merkez ve ilçelerde uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 300 araç ve 622 kişi denetlenirken, bazı araçlar ve şüphelilerin üst aramasında 72,06 gram esrar, 6,24 gram metamfetamin, 5,50 gram skunk ve 3 gram sentetik ecza ile 2 tabanca ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 9 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bir şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 araç ise trafikten men edildi.