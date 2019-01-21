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Kırklareli'de avcı denetimleri

Kırklareli’de av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 42 avcı kontrol edildi.

Kırklareli'de av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 42 avcı kontrol edildi.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 42 kişi kontrol edildi. 4915 sayılı kara avcılığı kanununa aykırı avcılık yapan kişiye rastlanılmazken kontroller hakkında yapılan açıklamada, “Kurallara uygun avcılık yapan avcı dostlarımızın haklarını korumak için kontrollerimiz devam edecektir” denildi.

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