Kırklareli'de baraja serilen 6 ağ ele geçirildi

Kırklareli'de jandarma ekiplerince kullanılması yasak, suya bırakılmış 6 misina ağ ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki Pabuçdere Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde denetim yaptı. Yapılan denetimde 2 şüpheliyi ağ atarken fark eden ekipler, kullanılması yasak, suya bırakılmış 6 misina ağı ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında 5 bin 628'şer lira ceza uygulandı.