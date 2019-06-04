Kırklareli'de bayram coşkusu

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırklareli'de halk, camilere akın etti.

Bayram namazında vatandaşlar, Hızırbey Camisi'nde saf tutarken camiye sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı. Namazdan sonra yapılan duanın ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Müftü Demirtaş cemaat ile bayramlaştı.

Vali Bilgin Huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve beraberindekiler huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Huzurevindeki odalarında yatağa bağımlı olarak tedavi gören yaşlıları ziyaret edip hediyelerini takdim eden Vali Bilgin daha sonra huzurevi bahçesindeki yaşlılarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Huzurevi'nde bulunan yaşlıların bayramını kutlayan Vali Osman Bilgin, "Sizler iyi ki varsınız. Bu özel günde sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Yaşlılara sadece bu özel günlerde değil her zaman gereken saygı ve sevgiyi göstermeliyiz. Bu mübarek günde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret etmek, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, onları sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz." dedi.