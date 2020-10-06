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Kırklareli'de bidon bidon kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 670 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 670 litre kaçak içki ele geçirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Merkez ve Babaeski ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 500 litre fermente şarap, 80 litre şarap, 50 litre votka, 20 litre viski ve 20 litre rakı olmak üzere toplam 670 litre kaçak içki ele geçirildi. Olaylara karışan 3 şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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