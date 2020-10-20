Kırklareli'de bir köy daha karantinada

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, geçtiğimiz hafta Lüleburgaz ilçesine yaptığı ziyarette “Korona virüsle mücadelede Nisan ayının en kötü dönemine göre 3 kat daha kötüyüz” açıklaması yapmış, Kırklareli'de karantina kararları peş peşe gelmişti.

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni bir karantina kararı geldi. Buna göre merkez ilçeye bağlı Bayramdere köyü, 2 Kasım 2020 tarihine kadar karantinaya alındı.