İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'de bir köy daha karantinada

Kırklareli merkez ilçeye bağlı Bayramdere köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, geçtiğimiz hafta Lüleburgaz ilçesine yaptığı ziyarette “Korona virüsle mücadelede Nisan ayının en kötü dönemine göre 3 kat daha kötüyüz” açıklaması yapmış, Kırklareli'de karantina kararları peş peşe gelmişti.


Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni bir karantina kararı geldi. Buna göre merkez ilçeye bağlı Bayramdere köyü, 2 Kasım 2020 tarihine kadar karantinaya alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.