Kırklareli'de Bulgar turistin çantasını çalan şüpheliler yakalandı

Kırklareli'ne gezmek için gelen Bulgar turistin çantasını çalan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'a gelen E.H.N. isimli Bulgar turistin, arabasına binip gideceği esnada bir şahsın kendisini tutup silkeleyerek çantasını alıp kaçtığı ihbarında bulunması üzerine Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çantayı çaldığı iddia edilen şüphelinin O.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli O.Ç. ekiplerce yakalanırken, ekipler E.Ç. isimli şahsın da kuyumcuda parayı bozdurduğunu tespit etti. E.Ç. de ekiplerce yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden O.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çantanın içinde bulunan 29 bin 500 lira, pasaport, işitme cihazı ve broş sahibine teslim edildi.