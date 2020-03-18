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Kırklareli'de Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında sakin tören

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü Kırklareli'de de kutlandı. Korona virüsü nedeniyle kutlamaya sadece yetkililerin katıldığı gözlendi.


Türkiye geneli korona virüsüne yönelik alınan çeşitli önlem ve tedbirler kapsamında 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenine sadece yetkililer katıldı. Kırklareli Şehitliğindeki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitlerimize duaların okunmasıyla başladı.


Kırklareli Şehitliğinde gerçekleşen anma programında Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu. Tören Dernek Başkanı Murat Çiftkardeşler konuşması ve Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Şehitlik Şeref defterinin imzalaması ve beraberindekilerle şehitliğe çiçek bırakılmasıyla sona erdi.


Daha sonra Vali Bilgin ve beraberindekiler Kırkşehitler Anıtı'na da çiçek bırakarak dua okudu.

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