Kırklareli'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kırklareli'de bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, yanan çekyatın altında ziynet ve para çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi Şerefli Sokak üzerinde Sami Özkar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, dumandan etkilenen A.Ö. (26) ile Ş.K. (33) ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yangının ardından ikamet sahibi Özkar'ın yanan eşyaları arasında ziynet ve paraların bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri arama yaptı. Bulunan ziynet eşyası ve 19 bin 400 lira sayılarak aile teslim edildi.

Öte yandan evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedenleri araştırılıyor.