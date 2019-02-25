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Kırklareli'de çocuklara biyolojik çeşitlilik eğitimi

Kırklareli’de ilk ve ortaokul öğrencilerine biyolojik çeşitlilik eğitimleri verildi.

Kırklareli'de ilk ve ortaokul öğrencilerine biyolojik çeşitlilik eğitimleri verildi.


Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde, çocuklara biyoçeşitliliğin öneminin anlatılmasının yanı sıra nesli tükenme tehlikesindeki türler de tanıtıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ilk ve ortaokul öğrencilerine doğadaki biyoçeşitliliğin önemi ve nesli tükenme tehlikesindeki türlerin korunması konusunda bilgilendirici eğitimler düzenliyor. Eğitimler kapsamında biyolojik çeşitliliğin öneminin anlatılmasının yanı sıra korunan alanların tanıtımı, hayvan sevgisi, sokak hayvanlarının ve tabiatın korunması konusunda da bilgilendirmeler yapılıyor. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen eğitimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

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