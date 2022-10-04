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Kırklareli'de çocuklara doğa yürüyüşü

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ile Yıldız Dağları’nda çocuklara doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ile Yıldız Dağları'nda çocuklara doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü koordinesinde çocuklara doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı. Etkinlik çerçevesinde çocuklar, İğneada Longoz Ormanları Milli Park'ındaki longozlarda kuş gözlemi, Yıldız Dağları'nda da doğa yürüyüşü yaptı.


Çeşitli etkinliklerin yer aldığı doğa yürüyüşünde çocuklar kuşları gözlemledi ve çocuklara doğa ile ilgili bilgi verildi.

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