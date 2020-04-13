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Kırklareli'de “dokuz sekizlik” evde kal konseri

Kırklareli’nin Vize ilçesinde davullar ve zurnalarla dokuz sekizlik “evde kal” konseri düzenlendi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde davullar ve zurnalarla dokuz sekizlik “evde kal” konseri düzenlendi. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ve müzisyenler, ilçede traktör kasasında sokak sokak gezerek oyun havaları çaldı.


Trakya'nın tek sakin şehir ünvanlı Vize ilçesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar için farklı bir etkinliğe imza atıldı. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, müzisyenlerin katkıları ile ilçenin sokaklarında davullu zurnalı konser düzenledi. Traktör kasasında sosyal mesafe gözeterek Trakya havaları çalan polis eskortu eşliğindeki müzisyenlere balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da eşlik etti. Özalp, korona virüs salgını dönemini en az hasarla atlatacaklarına inandığını belirterek, Vizelilere evde kaldıkları için teşekkür etti.

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