Kırklareli'de dronla tespit edilen adreslere jandarmadan şok operasyon

Kırklareli'de jandarmanın dron destekli olarak 2 adrese düzenlediği operasyonda, kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyünde T.U. (28) isimli şahsa ait etrafı brandayla çevrilmiş arazide tespit edilen 113 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarmanın merkez ilçe Üsküp beldesinde düzenlediği operasyonda ise H.B. (48) isimli şahsa ait evin bahçe ve balkonunda 48 kök kenevir ile 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi. H.B.'nin kenevirleri yetiştirdikten sonra evin özel bir bölmesinde kurutmaya bıraktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlemler sürüyor.