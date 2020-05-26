Kırklareli'de duygulandıran görüntü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesi'nde rahatsızlanan yeni doğum yapmış kedinin imdadına kaymakamlık ve zabıta ekipleri yetişti. Sahibinin talebiyle harekete geçen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında kediyi alarak gönüllü veteriner hekime tedavi ettirdi. Sağlığına kavuşan kedi sahibine geri verildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü gününde duygulandıran görüntü geldi. Yeni doğum yapmış kedisinin rahatsızlanması üzerine Lüleburgaz Kaymakamlığı'na ulaşan Gamze Akyayla'nın imdadına kaymakamlık, Ahmetbey Belediyesi ve gönüllü veteriner hekim koştu.

Kaymakamlık alarma geçti

Geçtiğimiz günlerde kedisi doğum yapan Gamze Akyayla, kedisinin rahatsızlanması üzerine durumu Lüleburgaz Kaymakamlığı'nın Açık Kapı birimine bildirdi. Akyayla'nın başvurusu üzerine alarma geçen Lüleburgaz Kaymakamlığı durumu Ahmetbey Belediyesi'ne aktardı. Kaymakamlığın talebi üzerine harekete geçen Ahmetbey Belediyesi Zabıta ekipleri kediyi sahibinden alarak sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olarak çalışan serbest veteriner hekim Mesut Erdoğan'a götürdü. Burada yapılan kontrollerinde anne kedinin rahim iltihabı yaşadığı tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan kedi, tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.