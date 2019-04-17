Kırklareli'de düzensiz göçle mücadele

Koordinasyon Toplantısı Kırklareli'de yapıldı.

Kırklareli'nde bir restoranda Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında düzenlenen toplantıya; Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vali yardımcıları, askeri, jandarma ve emniyet yetkilileri, İl Göç İdaresi müdürleri katıldı.

Düzensiz göçle mücadelenin önemini vurgulayan Kırklareli Valisi Osman Bilgin "Bu sadece bizim bölgemizin değil ülkemizin tamamının mücadele etmesi gerektiren bir konuydu" dedi.

Düzensiz göçe yönelik 4. Koordinasyon Toplantısı basına kapalı devam etti.