Kırklareli'de faciadan dönüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi arasındaki yolda kamyon kazası yaşandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran Karayolu üzerinde Paşabahçe Cam Fabrikası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; M.Y. sevk ve idaresindeki geri dönüşüm firmasına ait 59 NG 051 plakalı kamyon, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde önünde seyreden nakliye firmasına ait İ.Ç. yönetimindeki 34 FRR 906 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon kullanılamaz hale geldi. Hasar gören araç, vinç yardımıyla taşındı.

Kazazedeler şans eseri olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.