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Kırklareli'de geleneksel bilgiler kayıt altına alınıyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Bölge Müdürlüğü, il genelinde "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Bölge Müdürlüğü, il genelinde "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kırklareli'nin biyolojik çeşitliliğine ait geleneksel bilgilerin kayıt altına alınması için başlattığı projeye devam ediyor. Proje kapsamında Kırklareli'nin özellikle yaşlı nüfusu yüksek köylerinin, etnobotanik, etnozooloji ve sosyoloji konularında tecrübeli uzmanlarca ziyaret edilerek geleneksel olarak kullanılan biyolojik zenginlikleri araştırılacak.



Geleneksel bilgiler derlenecek


Çalışmalar doğrultusunda yöredeki halkın kültürel kimliğinin bir parçası olarak nesiller boyunca aktarılan bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynaklardan sağlanan beslenme, sağlık, endüstriyel ürünler ile tarım-hayvancılık faaliyetlerine yönelik geleneksel ürünler hakkında bilgiler derleniyor. Proje çalışmalardan elde edilen çıktılar bir veri tabanında toplanarak yeni bilimsel araştırmaların yapılması için bilim insanlarına kaynak olacak.

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