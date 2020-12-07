İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'de hafta sonu korona denetimlerinde 242 bin 100 TL ceza kesildi

Kırklareli’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve kısıtlama ihlali yapan 79 kişiye toplam 242 bin 100 TL ceza kesildi.

Kırklareli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve kısıtlama ihlali yapan 79 kişiye toplam 242 bin 100 TL ceza kesildi.


Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması için yoğun çaba gösteriyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında maske, sosyal mesafe ve kısıtlamaya uymayan 79 kişiye toplam 242 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.