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Kırklareli'de iğrenç olay

Kırklareli’nde iddiaya göre cinsel istismar sonucu hamile kalıp evde doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna ait 7 aylık bebek mezarlıkta gömülü halde bulundu.

Kırklareli'nde iddiaya göre cinsel istismar sonucu hamile kalıp evde doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna ait 7 aylık bebek mezarlıkta gömülü halde bulundu. Olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 14 yaşındaki bir kız çocuğunun iddiaya göre cinsel istismar sonucu evde doğum yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda çalışmalarını genişleten polis ekipleri kız çocuğunun annesini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kız çocuğunun annesinin verdiği bilgiler doğrultusunda polis ekipleri mezarlıkta şerit çekerek çalışma başlattı.


Poşet içerisinde gömülü 7 aylık bebek cesedi bulundu


Yapılan çalışmalarda mezarlıkta poşetler içerisinde gömülü halde 7 aylık bebek cesedi bulundu. Gerekli incelemelerin ardından bebeğin cesedi Kırklareli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis ekipleri kız çocuğunun doğum yaptığı iddia edilen evde de incelemeler yaparak olaya ilişkin toplamda 6 kişiyi gözaltına aldı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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