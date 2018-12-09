Kırklareli'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi ile Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, D.Ş.C. idaresindeki 34 SN 9616 plakalı tır ile M.Z.Ç. hakimiyetindeki 59 NE 269 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tırın içerisinde sıkışan M.Z.Ç., itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol yeniden açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.