Kırklareli'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Birol Ekici başkanlığında yapıldı.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti. Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya mülki idare amirleri, genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda ilgili Kurum yetkililerince asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. İl genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları değerlendirilirken, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.