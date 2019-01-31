Kırklareli'de işe yerleştirme rakamları yüzde 59.4 arttı

Kırklareli'de işe yerleştirme rakamlarının yüzde 59.4 oranında artarak büyük bir başarıya imza atıldığı belirtildi.

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1'inci Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2018 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler, temel işgücü göstergeleri, kurs ve programlar ile teşvikler hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Kırklareli'de toplam çalışan sayısı 24 bin 837 olan, 20 ve üzeri çalışanı bulunan 311 iş yerine İl Müdürlükleri İş ve Meslek Danışmanları tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sonucu derlenen Kırklareli İşgücü Piyasası Araştırma Raporunu sunarak, "2018 yılında İş ve Meslek Danışmanlarınca bin 479 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi. Bireysel danışmanlık kapsamında yapılan 31 bin 998 görüşme sonucunda bir önceki yıla göre işe yerleştirme rakamlarını yüzde 59.4 oranında arttırarak, büyük bir başarıya imza attık. Yıl içerisinde ise Aktif İşgücü Programlarından toplam 4 bin 823 kişiyi yararlandırıldı" bilgisini verdi.

Vali Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantı, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin proje başvuruları, iş yerinden gelen talepler sonrasında okullarda dal/alan açılması teklifleri ile 2019 yılı içerisinde açılması planlanan mesleki eğitim kursları taleplerinin değerlendirilerek görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.