Kırklareli'de jandarma, şüpheli araçta uyuşturucu buldu

Kırklareli'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesine bağlı Çeşmekolu köyü mevkiinde şüpheli bir araç durduruldu. Adli makamlardan alınan aramam kararının ardından uyuşturucu arama köpeği ‘İmaj' ile araçta arama yapıldı. Aramalarda, 10 fişek halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.