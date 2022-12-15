Kırklareli'de kaçak içki denetimi

Kırklareli'de polis ekiplerince içkili eğlence mekanlarına gerçekleştirilen denetim sonucu 22 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde içkili eğlence mekanları denetlendi. Yapılan denetimlerde, Ö.Ö. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı iş yerinde, çeşitli markalarda, üzerindeki TAPDK bandrolü koparılmış vaziyette toplam 22 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.