Kırklareli'de kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

Kırklareli’de polis ekiplerince yapılan kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'de polis ekiplerince yapılan kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda; 32 şişe kaçak içki, 8 litre etil alkol ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.