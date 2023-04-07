Kırklareli'de kaçakçılık operasyonunda 68 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ocak, Şubat ve Mart aylarında 47 kaçakçılık operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli yakalanırken 100 kilogram tütün, 189 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 113 şişe kaçak içki, 73,5 etil alkol, 6 kaçak içki yapım materyali, elektronik terazi, 1355 TAPDK bandrolü, 32 kaçak motosiklet motoru, 12 tarihi eser kitap, 20 sahte araç plakası ve evrak, pasaport ve sahte çek ile 6 tabanca, av tüfeği ve 102 tabanca mermisi ele geçirildi.