Kırklareli'de kar yağışı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Trakya bölgesinde etkili olan kar yağışı, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Türkiye'nin Bulgaristan'a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise yer yer yaklaşık 8 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek olduğu kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.