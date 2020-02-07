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Kırklareli'de kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün balkanlardan soğuk hava ve kar uyarılarının ardından Kırklareli’nde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün balkanlardan soğuk hava ve kar uyarılarının ardından Kırklareli'nde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı Kırklareli'nde etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı ilerleyen saatlerde kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı. Buna karşın emniyet ekipleri sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Kar yağışını bekleyen kimi vatandaşlarda durumu fırsat bilerek kar yağışının sevincini yaşarken, kimi vatandaşlarda sokak arasında kısa süreliğine kartopu oynadı.


Park halinde bulunan araçlarından üzerinde de kar birikintileri oluşurken, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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