Kırklareli'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kırklareli'de karla mücadele çalışmaları devam ederken, kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan Demirköy, Kofçaz, Vize, Pınarhisar ve merkez ilçelere bağlı köy yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapılıyor.

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, şu an için bölgede kapalı köy yolunun bulunmadığını, ekiplerin 24 saat görev başında olduklarını, kendisinin de köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde incelediğini belirtti.