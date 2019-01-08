İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kırklareli’de karla mücadele çalışmaları devam ederken, kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Kırklareli'de karla mücadele çalışmaları devam ederken, kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.


Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan Demirköy, Kofçaz, Vize, Pınarhisar ve merkez ilçelere bağlı köy yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapılıyor.


Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, şu an için bölgede kapalı köy yolunun bulunmadığını, ekiplerin 24 saat görev başında olduklarını, kendisinin de köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde incelediğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.