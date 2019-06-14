Kırklareli'de karne heyecanı

2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda Kırklareli'nde okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve liselerde eğitim gören toplam 50 bin 59 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kırklareli Merkez Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Osman Bilgin, AKParti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz İl Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eğitim-öğretimde başarılı bir yıl sonu geride kaldığını belirterek, tatilde öğrencilerin bilgisyar ve telefon yerine kitap okumaları gerektiğini dile getirdi.

Vali Bilgin, karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik ettikten sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.