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Kırklareli'de katil zanlısının evi yandı

Kırklareli’de yılbaşı gecesi av tüfeği ile bir kişiyi öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan cinayet zanlısının evinde yangın çıktı.

Kırklareli'de yılbaşı gecesi av tüfeği ile bir kişiyi öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan cinayet zanlısının evinde yangın çıktı.


Yılbaşı gecesi Kırklareli'nin Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta Ahmet Abak'ı av tüfeği ile vurarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.A.'nın Akalar Mahallesi Koru Sokak'taki evinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerce yapılan araştırmada, evin oturma odasındaki camın tuğla ile kırıldığı tespit edildi.


Öte yandan, olayla ilgili katil zanlısının sanayi sitesinde bulunan iş yerinde tedbirler alındı.

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