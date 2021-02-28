Kırklareli'de kısıtlamaya büyük oranda uyuluyor

Kırklareli'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Şubat 2021 tarihinde saat 21.00'de başlamıştı. Kısıtlamanın ikinci gününde Kırklareli'de sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kentin eş işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri tarafından kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması yarın 05.00'te sona erecek.