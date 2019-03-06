İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'de kız öğrenci yurdunda korkutan yangın

Kırklareli’de kız öğrenci yurdunda yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kırklareli'de kız öğrenci yurdunda yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.


Yangın Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsündeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurdun kazan dairesi bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarlar üzerine yurda çok sayıda itfaiye aracı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yurda giden İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Çıkan yangın söndürülürken 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.