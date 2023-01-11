İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'de kurallara uymayan ticari araç sürücülerine ceza yağdı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ticari araçlara yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.


Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde ticari araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde bin 734 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 92 araca toplamda 148 bin 87 Türk lirası ceza uygulandı.


Öte yandan, 28 adet araç trafikten men edildi ve 1 adet sürücü belgesi geri alındı.

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