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Kırklareli'de kuş gözlem kulesi açıldı

Kırklareli İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nda inşası gerçekleşen “Kuş Gözlem Kulesi’nin açılışı ve Projenin kapanışı gerçekleştirildi.

Kırklareli İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda inşası gerçekleşen “Kuş Gözlem Kulesi'nin açılışı ve Projenin kapanışı gerçekleştirildi.


Kuş gözlem Kulesi açılışına Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci ve davetliler katıldı. Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı ve Mali Destek programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Altyapı ve Tesis Uygulamaları Projesi” neticesinde İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda inşası gerçekleşen ‘Kuş Gözlem Kulesi'nin açılışı ve Projenin kapanışı gerçekleştirildi.


Mavi ile yeşilin buluştuğu manzaranın yanı sıra açılışı yapılan ‘Kuş Gözlem Kulesi' belde turizmine de katkı sağlayacak. Kuş türünün oldukça fazla olduğu Kırklareli'de, Kuş bilimciler, fotoğraf severler daha rahat kuş fotoğrafı çekebilme imkanına sahip olacak.

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