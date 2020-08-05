Kırklareli'de martı ve karabatak avcılığına ceza

Kırklareli'de 3 martı ve 2 adet karabatak vuran 3 şahsa işlem yapıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yapılan uygulamada av tüfeği ile yasak avcılık yapan 3 şüpheli tespit edildi. Kırklareli İğneada beldesinde yakalanan 3 kişinin 3 martı ve 2 adet karabatak vurdukları belirlenirken, şahıslara işlem yapıldı. Vurulan canlılar ve tüfeklere ise el konuldu.