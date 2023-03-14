Kırklareli'de meralara gübre uygulaması yapıldı: 15 ton gübre atıldı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mera ıslah çalışmaları çerçevesinde, küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu merkeze bağlı Ahmetçe köyünde meralara gübre uygulaması yapıldı.

Köylülerin de destek verdiği uygulamada Ahmetçe merasına 15 ton gübre atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da çalışmaları yerinde inceledi. Aksoy, mera ıslah çalışmalarında küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu Ahmetçe köyü merasında gübreleme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Devletimizin verdiği bütün destekleri üreticimizin üretiminin artması için kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu köyümüzde şu anda 15 ton gübre atılacak bu meraya. Yağışlarla birlikte inşallah meramızdaki verimli otların sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olmuş olacağız. Meralarda hayvanlarımız sağlıklı bir şekilde beslenince süt ve et ucuz olacak" dedi.

Tüm meraları gübrelemek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Aksoy, "Öncelikle deprem bölgesinde şu anda zarar gören binlerce insan var. Onların beslenmesinin sağlanması için de bu bölgedeki üreticilerimizin daha çok üretmesi gerekiyor. Devletimiz üretim kısmında hiçbir kısıtlamaya gitmedi, hiçbir kesinti yapmadan tekrar aynı şekilde bir program dahilinde biz meraların ıslah için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl Kırklareli'de biz tüm meralarımızı gübrelemek için çalışma başlattık. İnşallah Nisan ayının sonuna kadar da tüm meralarımızda gübreleme çalışmalarımızı bitirmiş olacağız" diye konuştu. Aksoy, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ahmetçe köy muhtarı Sebahattin Sağlam, emeği geçen herkese teşekkür ettiği vurgulayarak, "Mehmet Aksoy Bey'e meraların ıslahı için yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Köyümüzde 350 civarında büyükbaş, 2 bin 500, 2 bin 700 civarında küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Meralarımız zayıf olmakla beraber devletin gübre ıslahı ile meralarımız inşallah daha güzel olacaktır" şeklinde konuştu.