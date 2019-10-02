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Kırklareli'de nefes kesen tatbikat

Kırklareli’de Afet Müdahale Planı çerçevesinde KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planı tatbikatı düzenlendi.

Kırklareli'de Afet Müdahale Planı çerçevesinde KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planı tatbikatı düzenlendi.


Kavaklı beldesindeki AFAD eğitim ve tatbikat alanında gerçekleşen tatbikata KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planı'nda yer alan ekipler ile UMKE ve Kırklareli itfaiyesi katıldı. Tatbikat Tekirdağ açıklarında 7,4 büyüklüğünde yaşanan deprem ve depremin Lüleburgaz ilçesinde bir ilaç fabrikasında klor gazı sızıntısına neden olduğu senaryosu üzerinden yapıldı. Senaryo kapsamında sızıntı ihbarının gelmesinin ardından KBRN Hizmet Grubu ekipleri, UMKE ekipleri ve itfaiye ekipleri olay bölgesine hareket etti. Olay bölgesi öncelikle sıcak alan, ılık alan ve soğuk alan olarak güvenlik altına alınarak, yetkilendirilmemiş kişilerin olay bölgesine girişi engellendi. Yapılan çalışmada sızıntı bölgesinde kaldığı tespit edilen 1 işçi tahliye edilerek, dekontaminasyon işleminin ardından hastaneye nakli sağlandı. Tatbikatın son bölümünde çalışmada yer alan ekiplerin de dekontaminasyonu yapıldı ve tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

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