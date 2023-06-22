İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırklareli'de otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü

Kırklareli’de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Eriklice Köyü yakınlarında Hüseyin A. idaresindeki 43 ACS 649 plakalı cip ile Zeki K. idaresindeki 39 DE 061 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince cip ve otomobilde bulunan sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.


Savcının incelemesinin ardından Zeki K. ve Hüseyin A.'nın cenazeleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.