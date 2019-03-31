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Kırklareli'de oy kullanma işlemi başladı

55 bin 800 seçmenin yer aldığı Kırklareli’de, sabah saat 08.

55 bin 800 seçmenin yer aldığı Kırklareli'de, sabah saat 08.00 itibariyle kurulan 169 sandıkta oy kullanılmaya başlandı.


Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda sandıklar kurularak, mühürlendi. Ardından oy kullanma saatinden önce gelen vatandaşlar bir süre bekledikten sonra saat 08.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 55 bin 800 seçmenin bulunduğu Kırklareli'de 169 sandık kuruldu.


Öte yandan, oy kullanan vatandaşlar, seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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