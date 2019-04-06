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Kırklareli'de oy nöbeti devam ediyor

YSK’nın Kırklareli’de oyların yeniden sayılmasına karar vermesinin ardından gözler çıkacak sonuca çevrildi.

YSK'nın Kırklareli'de oyların yeniden sayılmasına karar vermesinin ardından gözler çıkacak sonuca çevrildi. Geçersiz oylar için yapılan itiraz sonrasında Kırklareli Adliyesinde oy nöbet devam ediyor.



Kırklareli'de AK Parti ve MHP belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulundu. YSK, bağımsız adaya pusulada belirtilen yer dışında tercih mührü basılması sebebiyle sandık kurullarınca oyların geçerli sayılmasına yapılan itirazları ve oyların yeniden sayılması ile bu hataların iptal edilmesine yönelik başvuruyu kabul etti. Başvuru sonucunda Kırklareli Adliyesinde partilerin oy nöbet devam ediyor. Kimi uzun süreli kalırken, çalışanlar iş çıkışı, ya da öğlen molalarında Adliye önünü uğrayıp, gelişmeler hakkında bilgi alıyor. Akşam saatlerinde gelenler ise yanlarında kek ve kurabiye tarzı yiyecekleri getirip, bekleyen arkadaşlarına ikram ediyorlar.

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