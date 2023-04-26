Kırklareli'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kırklareli'de aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, zaman zaman dolu da etkili oldu.

Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor. Kent merkezinde aniden batıran yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikinti oluşurken, zaman zaman da dolu etkili oldu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Öte yandan, yağışların aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.