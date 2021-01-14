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Kırklareli'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Kırklareli’de, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulaması bugün itibariyle başladı.

Kırklareli'de, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulaması bugün itibariyle başladı.


Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı odalarında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.


Kendilerine gelen barkodlar ile aşılarını yaptırdıklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kentte ilk etapta 4 bin 920 sağlık çalışanının aşılanacağını belirtti.

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