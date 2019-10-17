İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'de servis araçları çarpıştı: 17 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 işçi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 Karayolu Çorlu istikameti Karamusul kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine doğru seyir halinde olan Erdal A. (53) yönetimindeki 39 AAT 195 plakalı servis otobüsü, Karamusul kavşağında sola dönmek isteyen Talat M. (57) idaresindeki 39 AAC 491 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yol kenarına savruldu. İşçiler araçlardan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören yoldan geçen sürücüler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.