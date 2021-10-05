Kırklareli'de seyir halindeki kamyonet alev aldı

Kırklareli'nde seyir halinde alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerince söndürülürken, sürücü ve kızı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Alınan bilgiye göre, İnece beldesi yakınlarında 39 DA 592 plakalı Gökhan Tokmakçı idaresindeki kamyonet, alev aldı. Kamyonetin yandığını gören diğer sürücüler Tokmakçı'nın yardımına koştu. Diğer sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yangını söndürürken zarar gören kamyonetin sürücüsü ve kızı gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan yangın sebebiyle Kırklareli- Edirne karayolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.