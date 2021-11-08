İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'de sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü

Kırklareli’de sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kırklareli'de sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi yer yer 25-30 metreye kadar düştü.


Kırklareli'de sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 25-30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Trafikte olumsuz durum yaşanmaması için önlem alınırken, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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