Kırklareli'de 'Siyez Buğdayı' hasadı

Kırklareli'de alternatif ürün olarak yetiştiriciliği yapılan Siyez Buğdayı hasadında inceleme gerçekleştirildi. Sağlık yönünden birçok faydası bulunan Siyez Buğdayı ayrıca olası bir nükleer savaşa karşı bazı ülkelerde stokta bekletilmesiyle tanınıyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Kırklareli İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Tuzcu, Mali Müşavir Ensar Azizoğlu ve Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç Alacaoğlu köyünde, lavanta bahçesi, malçta çilek yetiştiriciliği tesislerini gezip ilçede yetiştiriciliği yeni olan Siyez Buğdayı hasadına katıldı. Yetkililer ayrıca Turgutbey Köyünde örtüaltı çilek yetiştiriciliği yapan işletmeyi de ziyaret ettiler. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya yaptığı açıklamada üretici ziyaretlerinin önemine değinerek, ilçede geçmişte de olduğu gibi bundan sonraki dönemde de sık sık çiftçi ziyaretleri yapılarak sorunlar yerinde tespit edilerek sorunların giderilmesi konusunda yardımcı olunacağını belirtti. Kaymakam Kaya, özellikle alternatif ürün üretimi yapan üreticilerin teşviki için gerekli teknik desteğin sağlanacağı konusuna değindi.

“Nükleer savaşlara karşı bazı ülkeler stokta bekletiyor”

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, “Lavanta bitkisi son yıllarda bölgemizde Itri ve tıbbi bitkilerin yetiştiriciliğinin teşvikinin arttırılmasıyla önem kazanmıştır. Lavanta bitkisi kozmetik, baharat ve koku sanayinde kullanılan önemli bir bitkidir. Çilek yetiştiriciliği son yıllarda ilçemizde önem kazanmaktadır. Birim alandan ve küçük arazilerde açıkta örtü altında yüksek oranda gelir getiren bir meyvedir. Çilek yetiştiriciliği ilçemizde hem topraklı hem de toprakız (cocopit) ortamında yetiştiricilik yapılmaktadır. Alternatif ürün olarak yetiştiriciliği yapılan Siyez Buğdayı genetik olarak 14 kromozom sayısıyla dünyadaki ilk buğday çeşidi olarak biliniyor. Siyez Buğdayı bazı yörelerde kaplıca buğdayı olarak da bilinir. Siyez genetiği bozulmamış buğday türüdür. Özellikle siyez unu ile hamur işleri ve ekmek Siyez Bulguru ile de sağlıklı yemekler yapılıyor. Siyez Buğdayı zengin lif kaynağıdır ve bu yüzden bağırsakları temizleyici özelliği var ve lifli olduğundan sindirimi kolaylaştırır. Bağırsak kanserini önlüyor. Ayrıca radyasyona karşı dayanıklı olduğu için nükleer savaşlara karşı bazı ülkeler stokta bekletiyor. Yüksek mineralli yapısıyla mide rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor. Ayrıca doymamış yağa sahip olduğu için damar ve kalp sağlığına iyi geliyor. İçinde B1 vitamini olduğu için sinir sistemi ve sindirim sistemine çok iyi geliyor. Protein değeri yüksektir. Karbonhidrat değeri düşüktür. Siyez buğdayı 14 kromozomlu ama modern buğday yapılan işlemler sonucu 48 kromozoma kadar yükselmiştir. Bu nedenle siyez buğdayı genetiği değiştirilmemiş özelliğini taşıyor” denildi.