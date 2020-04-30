Kırklareli'de Soya Demonstrasyonu çalışması

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyünde, soya fasulyesi veriminin yüksel olabileceği belirlenerek, demonstrasyon çalışması kapsamında ekim yapıldı.

Kırklareli'nde 2020 yılı çeşit demonstrasyonu kapsamında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "İlksoy ve Traksoy" çeşit soya fasulyesi tohumları, Lüleburgaz ilçesinde de denenmek üzere temin edilerek, Alacaoğlu köyünde önder çiftçi Raşit Şişman ile kendi arazisinde deneme parselleri oluşturularak ekilişi gerçekleştirildi.

Deneme parselleri ekiliş çalışmasına, Kırklareli Gıda Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, KTV Şube Müdürü Hasan Doğan, İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç ve ilçe teknik personelleri katıldı.

Soya fasulyesinin yemeklik yağ, yem bitkisi ve un yapılarak kullanılan bir gıda maddesi olduğuna dikkat çeken yetkililer, ülkemizin yağ ve hayvansal küspe ihtiyacının karşılanması noktasında soya yetiştiriciliğine, yağlık bitkiler yetiştiriciliğine ciddi anlamda destek verildiği ve teşvik edildiğini bildirdi.