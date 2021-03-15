İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'de şüpheli araçtan 150 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’de şüphe üzerine durdurulan araçtan 150 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'de şüphe üzerine durdurulan araçtan 150 litre kaçak içki ele geçirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesine bağlı Turgutbey Köyü mevkiinde şüpheli bir araç durduruldu. Adli makamlardan alınan aramam kararının ardından araçta arama yapıldı. Aramalarda, toplamda 150 litre kaçak içki ele geçirildi.


Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.